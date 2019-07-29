«Коммерсант» назвал кандидатов на пост премьер-министра Украины

Администрация президента Украины Владимира Зеленского рассматривает шесть кандидатур на пост премьер-министра страны. Об этом в понедельник, 29 июля, пишет газета «Коммерсант».

Речь идет о представителе Украины в Международном валютном фонде Владиславе Рашковане, секретаре Совбеза Александре Данилюке, главе наблюдательного совета при «Укроборонпроме» Айварасе Абромавичюсе, главе «Нафтогаза» Андрее Коболеве и исполнительном директоре этой компании Юрие Витренко, а также замглавы президентского офиса по экономическим вопросам Алексее Гончаруке.

По данным источников издания, у Зеленского несколько дней велись переговоры с претендентами. При этом двое кандидатов оказались на грани вылета, пишет «Газета.ру». Фамилии этих претендентов источник не раскрыл, однако упомянул, что эти люди настаивали на исключительной самостоятельности кабмина, тогда как в офисе президента считают, что любые решения правительство должно принимать только после согласования с главой государства.

Украинский политолог Евгений Голышкин в беседе с «Федеральным агентством новостей» выразил уверенность в том, что президенту республики также важна независимость будущего премьера от различных кругов влияния, его минимальная политизированность и компетентность в экономическом менеджменте.

24 июля действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство, которое он возглавлял, заложило необходимый фундамент для работы следующего кабмина, однако перед его преемниками будут стоять непростые задачи.