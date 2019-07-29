Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек

В Иркутской области 1076 человек были эвакуированы в связи с резким повышением уровня воды в реках. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

«Всего на 7:00 (2:00 мск) сегодняшнего дня подтопленными остаются 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий, 147 жилых домов. Эвакуировано 1 тысяча 76 человек, из них 615 детей», — указано в сообщении.

Отмечается, что 41 человек в настоящее время находятся в пунктах временного размещения, из них 8 — дети.

28 июля из-за паводка в городе Байкальске Иркутской области рухнул мост через реку Солзан. Он обеспечивал связь между микрорайоном Гагарина и Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК).

Ранее в тот же день из-за паводка начали эвакуировать жителей города Тулун. Также были эвакуированы жители четырех деревень Тулунского района, всего более 120 человек.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.