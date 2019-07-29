Прямой эфир
Сюжет:

Красноярский губернатор поведал о вреде тушения лесных пожаров

0
Фото: ТАСС/Виктор Чавайн
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тушение лесных пожаров в охраняемых зонах может принести вред. Такое мнение высказал губернатор Красноярского края Александр Усс во время общения со студентами Сибирского федерального университета, сообщает 29 июля Ura.ru.

В беседе с главой региона студенты напомнили, что в крае сейчас горят сотни тысяч гектаров леса. Усса спросили, почему очаги не ликвидировали еще в самом начале.

«Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже и вредно», — сказал губернатор.

Он также добавил, что еще «сто лет назад назад ландшафтные лесные пожары никто не тушил», пишет «Газета.ру».

По данным на 29 июля, в Красноярском крае бушует 94 лесных пожара, при этом 81 из них — в зоне контроля. Общая площадь распространения огня составляет 986 тыс. га. В регионе введен режим ЧС.

27 июля сообщалось, что в российских регионах зарегистрировано 164 лесных пожара. Большинство из них — 97, общей площадью более 144 тыс. га — в Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дым от лесных пожаров в России накрыл ряд областей Казахстана
В «Авиалесоохране» рассказали о площади лесных пожаров в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017