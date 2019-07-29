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Жительницу Омска спасли при попытке переплыть Иртыш на спор

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В Омске 22-летняя девушка пыталась на спор переплыть реку Иртыш. Обессиленную горожанку вытащили из воды очевидцы и спасатели.

Крики о помощи в вечернее время услышала команда корабля, который стоял на погрузке. Несколько человек отправились на поиски на надувной лодке, пока командир корабля светил прожектором. В итоге экипажу удалось обнаружить 22-летнюю обессилевшую девушку. Она проплыла порядка 3 км, сообщает ИА «Город55».

Позже было установлено, что омичка пыталась переплыть Иртыш на спор со своей матерью. Ближе к середине реки она поняла, что сил не хватает, при этом ногу пострадавшей свело судорогой. Течение отнесло девушку в сторону.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке следователи проводят проверки по факту смерти трех человек во время купания в бухте Лазурной.

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