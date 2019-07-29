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Полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Оренбургской области

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Полиция проводит проверку по факту падения полуторагодовалого ребенка из окна в Оренбургской области. Малыш получил резаные раны.

Инцидент произошел в Новотроицке. По данным правоохранительных органов, ребенок залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал с высоты второго этажа. При падении малыш получил резаные раны, его доставили в больницу. О происшествии сообщает РИА «Оренбуржье».

По факту произошедшего полиция проводит проверку. Известно, что на момент падения ребенок остался без присмотра матери.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье двухлетний ребенок выжил после падения из окна на девятом этаже.

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