Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes

Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры. Артистка обнаружила свой Mercedes поврежденным и обратилась в полицию в ночь на воскресенье, 28 июля.

Как сообщает РЕН ТВ, у автомобиля, который был припаркован во дворе дома на Фрунзенской набережной, оказались разбиты стекла.

Впоследствии полицейские задержали 35-летнего поклонника Земфиры. Как уточняет «Федеральное агентство новостей», он работал грузчиком. Мужчина признался, что повредил иномарку, чтобы привлечь внимание своего кумира.

Фаната отпустили под подписку о невыезде, пишет «Газета.ру». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если дело возбудят по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), мужчину могут оштрафовать на сумму до 40 тыс. рублей. Максимальное наказание по данной статье — два года лишения свободы.

В конце 2018 года Земфиру из-за коммунальных долгов на сумму 11 тыс. рублей разыскивали судебные приставы. Артистка живет в двухкомнатной квартире на Фрунзенской набережной. Согласно оценкам экспертов, стоимость квартиры составляет на сегодняшний день $250 тыс.