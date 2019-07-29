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Синоптики рассказали о возвращении тепла в Москву к выходным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ближайшие выходные в Москву вернется теплая погода. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Ночная температура повысится и будет в пределах 7–12 градусов. Дневная температура в Москве будет уже порядка 19 градусов, а к воскресенью уже не исключено, что будет и 20 градусов», — цитирует синоптика «РИА Новости». Позднякова добавила, что пока эти показатели ниже климатической нормы, но теплее, чем ожидается в течение всей недели.

В субботу днем ожидаются небольшие кратковременные дожди, которые существенно на температуру не повлияют.

В течение рабочей недели погода будет пасмурной и ветреной. Всю неделю в регион будут поступать порции холодного арктического воздуха. Среда станет самым холодным днем. Воздух прогреется до 13–15 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут около +7 градусов, уточняет телеканал «Звезда».

«С понедельника по четверг минимальная ночная температура в столичном регионе будет колебаться в пределах +5...+10 градусов», — отметила она.

На протяжении недели атмосферное давление будет ниже нормы.

Ранее в этот же день Гидрометцентр России сообщил, что прохладная облачная погода без дождей ожидает москвичей 29 июля.

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