AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины

Компания AliExpress запустит работу с малым и средним бизнесом, а также выступит оптовым поставщиком небольших сетей. Об этом 29 июля пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Антона Пантелеева.

В настоящее время AliExpress находится в поиске партнеров и определяется с ассортиментом, сообщает телеканал «360». Пантелеев отметил, что в будущем планируется создать отдельный сайт или приложение специально для работы с юридическими лицами.

Также уточняется, что сначала в продаже появятся самые популярные категории товаров — товары для дома, одежда, аксессуары и продукция сезонного ассортимента. По прогнозам аналитиков, за год доля продаж по такой модели может составить 10% в обороте российского бизнеса платформы.

Как отмечает «Ридус», первыми клиентами компании в рамках проекта стали несколько региональных сетей в Краснодарском крае и Свердловской области. Также AliExpress ведет переговоры с другими российскими продуктовыми сетями о поставках непродовольственных товаров.

По словам аналитика Михаила Бурмистрова, доля китайских товаров в непродовольственном ассортименте розницы в России очень велика, потому закупки через AliExpress могут быть привлекательны для российского бизнеса, пишет «Федеральное агентство новостей».

11 июня сообщалось, что AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию.