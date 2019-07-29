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Не умевший плавать мужчина утонул в Тюмени

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Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины во время купания. Погибший не умел плавать и зашел в воду в неположенном месте.

Инцидент произошел возле яхт-клуба на озере Андреевском. По данным очевидцев, 31-летний мужчина решил искупаться с детьми. Предполагается, что он ударился головой либо у мужчины остановилось сердце, пишет megatyumen.ru. В результате он утонул. Друзья погибшего сообщили, что он не умел плавать.

Другие отдыхающие в течение часа пытались искать потерпевшего. Затем розыск продолжили водолазы.

По факту произошедшего проводится следственная проверка.

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