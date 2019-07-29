Прямой эфир

Девять лесных пожаров ликвидировали в Приангарье за сутки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутской области за прошедшие сутки ликвидировали девять лесных пожаров общей площадью 4,9 тыс. га. Еще 15 возгораний на площади 8,2 тыс. га остаются локализованными.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональное правительство, три очага потушены в Нижнеилимском районе, два в Усть-Кутском, под одному в Бодайбинском, Катангском, Усть-Илимском и Усть-Удинском районах. Все они располагаются на землях лесного фонда региона.

В ликвидации пожаров были задействованы 258 парашютистов-десантников, 215 специалистов лесной охраны, 342 мобилизованных гражданина. Привлекались 182 единицы техники.

27 июля в «Авиалесохране» сообщили о том, что лесные пожары в России охватили более 170 тыс. га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более полумиллиона гектаров леса полыхает в Приангарье
Площадь лесных пожаров увеличилась в Красноярском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017