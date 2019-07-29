Девять лесных пожаров ликвидировали в Приангарье за сутки

В Иркутской области за прошедшие сутки ликвидировали девять лесных пожаров общей площадью 4,9 тыс. га. Еще 15 возгораний на площади 8,2 тыс. га остаются локализованными.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональное правительство, три очага потушены в Нижнеилимском районе, два в Усть-Кутском, под одному в Бодайбинском, Катангском, Усть-Илимском и Усть-Удинском районах. Все они располагаются на землях лесного фонда региона.

В ликвидации пожаров были задействованы 258 парашютистов-десантников, 215 специалистов лесной охраны, 342 мобилизованных гражданина. Привлекались 182 единицы техники.

27 июля в «Авиалесохране» сообщили о том, что лесные пожары в России охватили более 170 тыс. га.