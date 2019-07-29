Семья с шестью детьми отравилась грибами в Тамбовской области

Многодетную семью госпитализировали в Тамбовской области с отравлением грибами. Двое детей находятся в тяжелом состоянии.

По данным Роспотребнадзора, родители и шестеро детей были доставлены в больницу после употребления грибов. Их экстренно госпитализировали, двое детей помещены в реанимацию. Возраст несовершеннолетних — от 5 до 14 лет, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

По факту произошедшего проверку проводит центр гигиены и эпидемиологии. Специалисты установят, какие именно грибы съели дети и взрослые.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области семь человек отравились грибами. Три случая зафиксировано в Тамбове, два в Мичуринском районе, по одному в Первомайском и Тамбовском районах. Все пострадавшие употребляли консервированные грибы, собранные в 2018 году.