Жителей трех сел эвакуируют в Приамурье из-за паводка

В Амурской области эвакуируют жителей трех сел в Белогорском, Мазановском и Свободненском районах. К приходу паводка также готовятся жители Владимировки Благовещенского района.

В Белогорском районе началась эвакуация в селе Новоандреевка. Жителей просят собрать вещи и документы и прибыть в пункт временного размещения, который находится в школе в селе Великокнязевка, пишет «Амурская служба новостей».

Как сообщает районная администрации в своем инстраграм-аккаунте, оправдался прогноз метеорологов о превышении параметров уровня воды в реке Зея.

В понедельник, 29 июля, стартовала эвакуация жителей села Белоярово Мазановского района. По словам главы района Михаила Пивня, были эвакуированы 81 человек, из которых 42 — дети.

Также идет эвакуация населения из села Желтоярово Свободненского района. Покинуть свои дома согласились 21 человек. Большая часть из них — дети. Их размещают во временном пункте в Нижних Бузулях.

Во Владимировке Благовещенского района продолжается информирование и перепись населения. В понедельник проходила эвакуация свиней, завтра планируют перевезти крупный и мелкий рогатый скот. Жители могут воспользоваться пунктами временного размещения в селах Грибское и Волково.

27 июля сообщалось о том, проводится эвакуация населения из сел Угловое, Путятино и Таскино Мазановского района, расположенных вдоль реки Селемджи.

26 июля специалисты областного управления ветеринарии в Приамурье перешли в состояние повышенной готовности, чтобы не допустить распространения инфекций животных на фоне паводков.