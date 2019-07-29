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На Украине решили реформировать СБУ

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В администрации украинского президента Владимира Зеленского готовят проект реформы Службы безопасности (СБУ). Об этом сообщил секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) страны Александр Данилюк.

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«У нас на повестке дня стоит реформа сферы безопасности. Без реформирования СБУ остальные реформы абсолютно не будут иметь смысла», — заявил он в интервью «24 каналу».

Данилюк пояснил, что в результате реформы СБУ должна стать «более мощной» в сфере контрразведки, которую секретарь СНБО назвал ключевой. Также, по его словам, изменения призваны снять со службы безопасности «дополнительные функции» в сфере экономики и борьбы с коррупцией.

17 мая, незадолго до инаугурации Зеленского, первый замглавы СБУ Павел Демчина подал в отставку. После вступления Зеленского в должность заявления об отставке подали глава службы Василий Грицак и замглавы Виктор Кононенко.

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