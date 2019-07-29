В МИД Японии раскритиковали возможный визит Медведева на Курилы

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, комментируя возможную поездку премьер-министра России Дмитрия Медведева на южную часть Курильских островов, что этот шаг противоречит позиции Токио в отношении спорных территорий. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает ТАСС.

«Это несовместимо с позицией нашего правительства», — подчеркнул Коно.

24 июля пресс-секретарь главы кабмина России Олег Осипов рассказал, что планы по предстоящим поездкам Медведева в правительстве не комментируют. По его словам, российский премьер-министр может посетить любой регион России, в том числе острова Курильской гряды, входящие в состав Сахалинской области РФ.

Спустя несколько дней японский политик Мунэо Судзуки, который считается неофициальным советником премьер-министра Синдзо Абэ по вопросам японско-российских отношений, предположил, что Медведев 1–2 августа посетит остров Итуруп, являющийся частью Курильской гряды.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав Советского Союза. Несмотря на это, Токио считает острова своими территориями.

В 2018 году президент России Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

В феврале японские СМИ писали, что в Токио хотят изменить стратегию переговоров с Москвой, чтобы наконец подписать мирный договор, а в марте источники в администрации российского лидера заявили, что у Москвы нет планов передавать Курильские острова Токио, так как стороны обоюдно не согласны на предлагаемые условия.