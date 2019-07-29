Приют «Поводог» провел в Сочи встречу выпускников для собак

Приют для собак «Поводог» организовал в Сочи праздник для бывших питомцев и их хозяев. Мероприятие «Встреча выпускников», на которое собралось больше двухсот гостей, стало акцией в поддержку бездомных животных. Для гостей организовали веселые конкурсы, полезные лекции и фотовыставку с портретами собак, которые пока только ищут хозяев. Приюты «Поводог» создаются фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело», первый из них был открыт в Сочи накануне XXII зимней Олимпиады. «Встреча выпускников» стала первым в серии мероприятий, которые пройдут еще в четырех городах, где есть приюты «Поводог».