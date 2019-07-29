Фильм «Король лев» вновь возглавил российский прокат
Американский анимационный фильм «Король лев», снятый по известному мультфильму Disney 1994 года, второй раз подряд возглавляет российский кинопрокат по итогам выходных. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com в период с 25 по 28 июля.
Приключенческая картина режиссера Джона Фавро собрала за выходные 513,5 млн рублей, уточняет телеканал «360». Фильм снят при помощи фотореалистичной компьютерной анимации. На российские экраны лента вышла 18 июля и возглавила кинопрокат в период с 18 по 21 июля.
Вторая строчка досталась фантастическому боевику Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома». За прошлые выходные фильм заработал 40,2 млн рублей. На третьем месте оказалась историческая драма «Видок: Охотник на призраков» режиссера Жана-Франсуа Рише, собравшая 20,8 млн рублей, пишет RT.
На четвертом месте по сборам оказался фильм «Анна», чьи сборы составили 16,8 млн рублей, а за три недели проката лента собрала 215 млн рублей. Замыкает пятерку лидеров фильм «Солнцестояние», собравший 10,8 млн рублей на выходных и 39,9 млн рублей за две недели проката, пишет «Газета.ру».