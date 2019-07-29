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Фильм «Король лев» вновь возглавил российский прокат

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Фото: WDSSPR
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Американский анимационный фильм «Король лев», снятый по известному мультфильму Disney 1994 года, второй раз подряд возглавляет российский кинопрокат по итогам выходных. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com в период с 25 по 28 июля.

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Приключенческая картина режиссера Джона Фавро собрала за выходные 513,5 млн рублей, уточняет телеканал «360». Фильм снят при помощи фотореалистичной компьютерной анимации. На российские экраны лента вышла 18 июля и возглавила кинопрокат в период с 18 по 21 июля.

Вторая строчка досталась фантастическому боевику Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома». За прошлые выходные фильм заработал 40,2 млн рублей. На третьем месте оказалась историческая драма «Видок: Охотник на призраков» режиссера Жана-Франсуа Рише, собравшая 20,8 млн рублей, пишет RT.

На четвертом месте по сборам оказался фильм «Анна», чьи сборы составили 16,8 млн рублей, а за три недели проката лента собрала 215 млн рублей. Замыкает пятерку лидеров фильм «Солнцестояние», собравший 10,8 млн рублей на выходных и 39,9 млн рублей за две недели проката, пишет «Газета.ру».

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