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В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек

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Более тысячи человек в Иркутской области эвакуировали из-за повышения уровня воды в реках и новой волной подтопления населенных пунктов. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

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Всего были эвакуированы 1076 человек, пишет «Газета.Ру».

28 июля из-за сильных дождей в зону подтопления попали шесть районов области: Зиминский, Нижнеудинский, Тулунский, Черемховский, Шелеховский, Слюдянский. Подтопленными оказались почти 150 жилых домов, 42 приусадебных участка, почти 270 придомовых территорий.

В воскресенье сообщалось, что уровень воды в реке Кирей недалеко от села Уйгат Тулунского района, находящегося в 300 км к северо-западу от Иркутска, поднялся до 588 см при критической отметке в 350 см.

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