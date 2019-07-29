Прямой эфир

Сторож детсада в Челябинске ранил мужчину бензопилой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Челябинске сторож детского сада ранил бензопилой пьяного мужчину, который пробрался на территорию учреждения. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 28 июля. В ведомстве отметили, что 26-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, зашел на территорию дошкольного учреждения и потребовал отдать ему ребенка, пишет «Москва 24». На возражение о том, что по воскресеньям детей в саду не бывает, мужчина ударил сторожа кулаком в область лица, после чего тот решил прогнать нарушителя при помощи бензопилы.

Как отмечает сайт kp.ru, свидетелями конфликта стали сотрудники Росгвардии, оказавшиеся недалеко. Потерпевшего доставили в больницу с кровоточащими рваными ранами левой руки. Сторожа отвезли в полицию. По его словам, оппонента он ранил случайно, намереваясь только напугать. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

22 июля сообщалось, что в саратовском детском саду не заметили побег двоих детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новороссийске хирурги спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом
Пьяный сторож в Забайкалье угнал и разбил охраняемую им машину

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017