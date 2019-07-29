Сторож детсада в Челябинске ранил мужчину бензопилой

В Челябинске сторож детского сада ранил бензопилой пьяного мужчину, который пробрался на территорию учреждения. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 28 июля. В ведомстве отметили, что 26-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, зашел на территорию дошкольного учреждения и потребовал отдать ему ребенка, пишет «Москва 24». На возражение о том, что по воскресеньям детей в саду не бывает, мужчина ударил сторожа кулаком в область лица, после чего тот решил прогнать нарушителя при помощи бензопилы.

Как отмечает сайт kp.ru, свидетелями конфликта стали сотрудники Росгвардии, оказавшиеся недалеко. Потерпевшего доставили в больницу с кровоточащими рваными ранами левой руки. Сторожа отвезли в полицию. По его словам, оппонента он ранил случайно, намереваясь только напугать. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

22 июля сообщалось, что в саратовском детском саду не заметили побег двоих детей.