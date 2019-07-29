Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Военный суд признал виновным экс-руководителя департамента администрации президента России, ранее работавшего в Федеральной службе безопасности (ФСБ), Михаила Горбатова. Об этом в понедельник, 29 июля, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Горбатова признали виновным по статье «Мошенничество» и приговорили к 4,5 года колонии общего режима и штрафу в четверть миллиона рублей.

Как сообщает газета, в 2017 году Горбатов, служивший на тот момент в ФСБ, и еще два его подельника за $100 тыс. пообещали директору московского ломбарда вернуть дорогостоящие вещи, изъятые правooхранителями в качестве вещдоков. При повторной попытке решить за деньги проблемы директора ломбарда сообщников задержали.

По данным источников газеты, Горбатов заключил сделку со следствием и дал показания, благодаря которым правоохранители смогли выйти на предполагаемую ОПГ, состоявшую из бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ.

5 июля стало известно о задержании шести сотрудников ФСБ, подозреваемых в хищении 140 млн рублей в банке.