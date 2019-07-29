Фестиваль исторической реконструкции проведут под Тверью

В Тверской области в селе Городня Конаковского района состоится фестиваль исторической реконструкции «Русская земля». Он пройдет здесь 7 сентября уже в шестой раз.

Фестиваль называют ожившей историей Древней Руси. Гостям представится возможность увидеть жизнь предков, соприкоснуться с реальностью давно ушедшей эпохи.

Как отмечают «Тверские ведомости», свои умения продемонстрируют клубы исторической реконструкции и исторического фехтования, те, что занимаются реконструкцией эпохи XIII–XIV веков. В таких клубах шьют одежду в соответствии с эпохой, изготовляют оружие, куют доспехи.

Площадкой для проведения фестиваля, как и в прошлые годы, станет территория у храма Рождества Богородицы. Это живописное место, расположенное недалеко от берега реки Волги.

20 июля в Ульяновской области прошел XVI Межрегиональный Давыдовский культурно-исторический фестиваль «Тебе, певцу, тебе, герою!». Во время военно-исторической реконструкции участники отразили один из эпизодов Отечественной войны 1812 года у села Токарево Смоленской губернии.