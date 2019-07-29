Прямой эфир

Фестиваль исторической реконструкции проведут под Тверью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тверской области в селе Городня Конаковского района состоится фестиваль исторической реконструкции «Русская земля». Он пройдет здесь 7 сентября уже в шестой раз.

Фестиваль называют ожившей историей Древней Руси. Гостям представится возможность увидеть жизнь предков, соприкоснуться с реальностью давно ушедшей эпохи.

Как отмечают «Тверские ведомости», свои умения продемонстрируют клубы исторической реконструкции и исторического фехтования, те, что занимаются реконструкцией эпохи XIII–XIV веков. В таких клубах шьют одежду в соответствии с эпохой, изготовляют оружие, куют доспехи.

Площадкой для проведения фестиваля, как и в прошлые годы, станет территория у храма Рождества Богородицы. Это живописное место, расположенное недалеко от берега реки Волги.

20 июля в Ульяновской области прошел XVI Межрегиональный Давыдовский культурно-исторический фестиваль «Тебе, певцу, тебе, герою!». Во время военно-исторической реконструкции участники отразили один из эпизодов Отечественной войны 1812 года у села Токарево Смоленской губернии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Реконструкцию прорыва линии «Пантера» покажут в Псковской области
Реконструкция стояния на Угре пройдет в Калужской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017