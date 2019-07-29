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Двухэтажные поезда запустят из Мурманска до Петербурга

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Из Мурманска до Санкт-Петербурга будут курсировать двухэтажные поезда. Соответствующее соглашение подписали правительство Мурманской области и руководство ОАО «РЖД».

Ожидается, что такие вагоны запустят с 2020 года, сообщил врио главы региона Андрей Чибис. Всего поставят 48 двухэтажных вагонов, три из них — вагоны-рестораны, уточняет ИА «Би-порт».

29 июля сообщалось, что Мурманск и Архангельск свяжет новая федеральная трасса. Ее запустят по северу Карелии. Новый проект анонсировал глава республики Артур Парфенчиков.

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