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Спецподразделению «Альфа» исполнилось 45 лет

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Легендарному спецподразделению «Альфа» — 45 лет. Группа «А» создана 29 июля 1974 года. Решение приняли после теракта на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Тогда жертвами нападения стали 11 членов израильской сборной. И перед КГБ поставили задачу — обеспечить безопасность на территории СССР. Москва готовилась принять Олимпийские игры 1980 года. Основные задачи, которые должна была выполнять группа бойцов, — это борьба с террористами и освобождение заложников.

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