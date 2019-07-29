Началась проверка после госпитализации пьяного школьника в Саратове

Прокуратура Саратовской области проводит проверку по факту госпитализации в состоянии алкогольного опьянения 14-летнего школьника. Его доставили в больницу 23 июля с диагнозом «алкогольная интоксикация».

Ревизоры должны выяснить, где школьник купил алкоголь, в каких условиях он воспитывается. Также будет поднят вопрос о постановке подростка на учет в полицию, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В середине мая сообщалось, что в Саратове 11-летний школьник отравился суррогатным алкоголем. Его госпитализировали.