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Началась проверка после госпитализации пьяного школьника в Саратове

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Прокуратура Саратовской области проводит проверку по факту госпитализации в состоянии алкогольного опьянения 14-летнего школьника. Его доставили в больницу 23 июля с диагнозом «алкогольная интоксикация».

Ревизоры должны выяснить, где школьник купил алкоголь, в каких условиях он воспитывается. Также будет поднят вопрос о постановке подростка на учет в полицию, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В середине мая сообщалось, что в Саратове 11-летний школьник отравился суррогатным алкоголем. Его госпитализировали.

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