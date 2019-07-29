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На Украине решили реформировать СБУ

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил о необходимости провести реформу Службы безопасности Украины (СБУ). По его словам, ключевой деятельностью должна стать борьба со шпионской деятельностью, а функции по обеспечению экономической безопасности и борьбы с коррупцией «нужно убрать».

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«Без проведения реформы СБУ остальные преобразования абсолютно не имеют смысла, потому что СБУ исторически встроена в многие процессы. Что должно произойти: СБУ должна стать мощной, но только в одной ключевой сфере», — сказал Данилюк в интервью «24 каналу».

По его словам, аналогичного мнения придерживается также президент Украины Владимир Зеленский. Секретарь СНБО также отметил, что уже была создана группа, которая работает над проработкой соответствующих законов.

«Мы двигаемся очень быстро», — заключил он.

5 июля стало известно, что у нового заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова назрел «серьезный конфликт» с окружением руководителя администрации президента страны Андрея Богдана, в частности, из-за самоуправства первого.

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