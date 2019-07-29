Архангельск и Мурманск соединят через север Карелии

По северу Карелии проложат федеральную трассу. Она соединит два крупных города, Архангельск и Мурманск. Строительство анонсировал глава Карелии Артур Парфенчиков. Новую трассу проложат через Нюхчу, Колежму и Сумский Посад.

Как уточняет ИА «Карелinform», накануне Парфенчиков работал в Беломорском районе и побывал в Сумском Посаде. После этого на странице главы Карелии в одной из соцсетей появилась запись о планах наладить транспортное сообщение с этим селом, а также другими населенными пунктами. Другие подробности проекта, а также его стоимость пока не приводятся.

Ранее сообщалось о намерении властей Карелии завершить строительство Белопорожских ГЭС. В июле должны были начать финальный этап — перекрытие русла реки Кеми.