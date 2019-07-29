Соляная кислота разлилась из автоцистерны в Волгоградской области

В Котельниковском районе Волгоградской области в результате разгерметизации автоцистерны около 20 кубометров соляной кислоты вытекло на дорогу. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили журналистам представители ГУ МВД по региону.

«Предварительно, произошла разгерметизация автоцистерны, в результате чего на обочину автодороги вытекло 20 куб. м соляной кислоты», — цитирует сообщение главка «РИА Новости».

Отмечается, что инцидент произошел в выходные на 177-м км автодороги Волгоград–Сальск. После ЧП сотрудники Госавтоинспеции обеспечили отвод транспорта с опасного участка дороги, а специалисты МЧС провели дезактивацию кислоты. На данный момент угрозы населению и окружающей среде нет.

14 июля в Самарской области опрокинулся нефтевоз. Загрязнения водоемов и земель сельхозназначения удалось избежать.