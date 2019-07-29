Прямой эфир

Международный фестиваль театров «кукол на запястье» планируют в Томске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Томске хотят провести Международный фестиваль театров «кукол на запястье». Его посвятят памяти трагически погибшего актера и режиссера Владимира Захарова. Инициатор события — томский театр «2+ку». Сейчас коллектив ищет спонсоров, готовых поддержать мероприятие.

По словам директора театра Ирины Наумовой, которые приводит РИА Томск, искусство игры куклы на запястье должно жить во всем мире, а такие театры — развиваться. Для этого и необходимы подобные фестивали. Предполагается что в Томске он будет проходить каждый год в течение 10 дней до дня рождения Владимира Захарова, то есть в середине сентября.

К участию в событии театр пригласил учеников мастера со всего мира со спектаклями с «куклами на запястье». Согласие дали 12 театров. География участников — Новая Зеландия, Португалия, Украина, Испания и другие страны.

Владимир Захаров был основателем театра живых кукол «2+ку». Он погиб во время пожара в домике-мастерской в феврале 2019 года. Захаров создал и сыграл в более 15 спектаклях по собственным пьесам и текстам других авторов. Театр популярен и в России, и за рубежом. Уникальные «живые» куклы на запястье имеют особую конструкцию, разработанную создателем театра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дапкунайте рассказала о роли технологий в театре
Виктюк рассказал о театральных буднях и своей квартире на Тверской

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017