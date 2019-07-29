Международный фестиваль театров «кукол на запястье» планируют в Томске

В Томске хотят провести Международный фестиваль театров «кукол на запястье». Его посвятят памяти трагически погибшего актера и режиссера Владимира Захарова. Инициатор события — томский театр «2+ку». Сейчас коллектив ищет спонсоров, готовых поддержать мероприятие.

По словам директора театра Ирины Наумовой, которые приводит РИА Томск, искусство игры куклы на запястье должно жить во всем мире, а такие театры — развиваться. Для этого и необходимы подобные фестивали. Предполагается что в Томске он будет проходить каждый год в течение 10 дней до дня рождения Владимира Захарова, то есть в середине сентября.

К участию в событии театр пригласил учеников мастера со всего мира со спектаклями с «куклами на запястье». Согласие дали 12 театров. География участников — Новая Зеландия, Португалия, Украина, Испания и другие страны.

Владимир Захаров был основателем театра живых кукол «2+ку». Он погиб во время пожара в домике-мастерской в феврале 2019 года. Захаров создал и сыграл в более 15 спектаклях по собственным пьесам и текстам других авторов. Театр популярен и в России, и за рубежом. Уникальные «живые» куклы на запястье имеют особую конструкцию, разработанную создателем театра.