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Людям предложили записывать секс «на будущее»

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Фото: Global Look Press/Felix Vogel
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Записать секс со своим партнером в виртуальной реальности для того, чтобы запечатлеть ощущения, предлагает компания VR Bangers, сообщает портал The Next Web.

Сама программа называется «Капсула времени», и, по мнению ее создателей, она позволит сохранить «синхронизированный сексуальный опыт» для воспроизведения его в старости.

Возможности программы позволяют снять видео в разрешении 6К, а также аудио в многоканальном формате, и даже передачу всех запахов и тактильных ощущений, сообщает «Газета.ру».

Отмечается, что стоимость участия начинается с $10 тыс., но при аренде красивого помещения и профессиональной съемке с монтажом стоимость резко возрастает.

В ноябре 2018 года сообщалось, что секс-роботов предложили продавать только психически здоровым людям

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