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Более 1 тыс. человек эвакуировали в Иркутской области из-за подтоплений

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Фото: РИА Новости/Светлана Задера
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Более 1 тыс. человек в Иркутской области были эвакуированы в связи с повышением уровня воды в реках и новой волной подтопления населенных пунктов. Об этом в понедельник, 29 июля, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

«Эвакуированы 1 тыс. 76 человек, из них 615 детей. В пунктах временного размещения находится 41 человек, из них восемь детей», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне из-за сильных дождей в зону подтопления попали шесть районов области: Зиминский, Нижнеудинский, Слюдянский, Тулунский, Черемховский, Шелеховский. По данным на 07:00 (02:00 мск) понедельника, было подтоплено 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий.

Ранее, 28 июля, мост через реку Солзан рухнул из-за паводка в городе Байкальске Иркутской области. Он обеспечивал связь между микрорайоном Гагарина и Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК).

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Погибли 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

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