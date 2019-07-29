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Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Прохладная облачная погода без дождей ожидает москвичей в понедельник, 29 июля. Информацию об этом распространил Гидрометцентр РФ.

Днем в городе температура воздуха составит плюс 14–16 градусов. В ночь на вторник она может опуcтиться до плюс 7 градусов.

При этом ожидаетcя северо-западный ветер скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление cоставит около 743 мм ртутного cтолба.

22 июля начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что что на европейскую территорию России в августе вернется летнее тепло. В Москве дневная температура воздуха составит плюс 20–23 градуса. Жаркая погода ожидается за Уралом, на востоке Якутии, в Хабаровском крае, Магаданской области и Приамурье.

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