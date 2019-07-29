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Названы способы избежать простуды во время прохладной летней погоды

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Фото: Depositphotos
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Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, как можно избежать простуды во время летнего похолодания в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, из-за весьма переменчивой столичной погоды с собой всегда стоит носить теплый платок, джинсовку или легкий свитер.

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«Одевайтесь так, чтобы можно было утеплиться при неожиданном похолодании, особенно в вечерние часы. Также опасны сквозняки в транспорте или холодный воздух из кондиционера», — сказал он.

Эксперт обратил внимание на риск переохлаждения во время отдыха у воды. Он посоветовал не находиться в тени или на ветру в мокром купальнике, поскольку влажная одежда способствует быстрому охлаждению тела и может привести к простуде.

Он также отметил, что если погода застала врасплох и от сильного дождя не удалось укрыться, то необходимо согреться теплыми напитками, такими как чай или какао. Однако алкоголь эксперт посоветовал исключить.

«Вопреки распространенному мнению, спиртные напитки не согревают. Алкоголь расширяет периферийные сосуды кровеносной системы и вызывает чувство прилива тепла. Но затем сосуды сужаются, что приводит лишь к еще большему охлаждению организма», — отметил Тяжельников.

Врач предостерег от заболевания даже по возвращении теплой погоды. По его словам, большинство случаев простуды связано с сильным потоотделением и желанием восполнить водный баланс в организме. Однако в таких случаях нельзя пить холодную воду, поскольку она может стать причиной не просто простуды, но даже и ангины.

Он посоветовал есть больше ягод, фруктов и овощей. Доктор отметил, что они являются хорошей альтернативой фармацевтическим препаратам.

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