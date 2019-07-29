Москвичей предупредили о температурном антирекорде

В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».

Отмечается, что на последние дни июля и начало августа выпадает ультраполярное вторжение, которое принесет похолодание. Так, 30 и 31 июля температура понизится до 13–18 градусов днем и 4–9 градусов ночью.

По словам метеорологов, такая погода больше напоминает осень.

Также специалисты заявили, что к середине недели осадки пойдут на убыль. В пятницу столбики термометров покажут 15–20 градусов тепла, а к выходным дневная температура установится в диапазоне 17–20 градусов.

Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.