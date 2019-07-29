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В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Совет Федерации одобрил поправки в закон, запрещающие анонимно пополнять электронные кошельки. Об этом 29 июля сообщает РБК.

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Новые ограничения коснутся систем «QIWI Кошелек», «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal и других аналогичных онлайн-кошельков. Теперь пользователи смогут вносить туда деньги только после подтверждения своей личности. Кроме того, отмечается, что кошельки будут пополняться исключительно через банковский счет, вносить наличные через терминалы будет нельзя.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, зачем были предприняты подобные меры. По его словам, анонимные онлайн-кошельки могут применяться для финансирования терроризма или распространения наркотических веществ, а нововведения смогут не только устанавливать личность плательщиков, но и отслеживать подозрительные операции.

В Ассоциации участников рынка электронных денег законопроект подвергли критике, отметив, что все анонимные онлайн-платежи минимизируются жесткими лимитами и невозможностью вывода средств за рубеж.

В пресс-службе QIWI указали, что с самого начала действия закона «О национальной платежной системе» анонимные электронные кошельки жестко лимитированы по суммам: их баланс не может превышать 15 тыс. рублей, а максимальная месячная сумма операций составляет 40 тыс. рублей.

По мнению критиков поправок, ограничения на пополнения окажут негативное влияние на развитие отрасли, так как будут препятствовать доступности финансовых услуг и росту безналичного оборота. Снизятся доходы операторов электронных денег, которые наравне с банками вкладывают много средств в стимулирование безналичных платежей.

Правительство выступило за ограничение анонимных электронных платежей в 2017 году. Именно тогда Минфину, ЦБ, Минюсту и Росфинмониторингу было поручено оценить целесообразность запрета зачисления денежных средств на неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭПС) — на предоплаченные банковские карты и электронные кошельки — без использования банковского счета.

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