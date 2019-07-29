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Виктюк рассказал о театральных буднях и своей квартире на Тверской

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Народный артист России и режиссер Роман Виктюк в интервью «Известиям» рассказал о театральных буднях и своей квартире.

Он рассказал, что в своем театре уже 19 лет подряд в июле отыгрывает свои постановки. Режиссер поделился, что такая рабочая традиция перед отпуском была сделана для того, чтобы дать возможность зрителям увидеть всё и сразу в одном месте.

Помимо этого он сказал, что квартира на Тверской, где он сейчас живет, досталась ему давно и по распоряжению московский властей. Виктюк отметил, что до этого даже и подумать не мог, что она будет принадлежать ему.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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