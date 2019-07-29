В ОБСЕ рассказали об искажениях в украинском законе о языке

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе работает над устранением некоторых искажений в украинском законе о государственном языке, вступившем в силу 16 июля. Об этом в интервью «Известиям» заявил верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер.

По его словам, Киев имеет право говорить об украинском языке как о государственном. Однако здесь возникают три повода для беспокойства.

«Во-первых, в законе ничего не говорится о защите языков нацменьшинств. Мы работаем с министерством культуры над некоторыми изменениями, которые должны появиться в документе и учесть в том числе роль русского языка», — отметил Заньер.

Во-вторых, все вопросы об использовании государственного языка на Украине решаются довольно жестко — через наказание. В то время как ОБСЕ предлагает ввести систему стимулов и поощрений.

В-третьих, закон о государственном языке был принят без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств.

«В этом смысле сейчас было бы хорошо создать механизм систематического взаимодействия, который бы позволил принимать во внимание озабоченность нацменьшинств», — отметил представитель организации.

Ламберто Заньер добавил, что в ближайшее время планирует поехать на Украину, где впервые встретится с новым руководством страны.

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«Мы устраняем искажения в украинском законе о языке»