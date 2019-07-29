30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 30 рейсов. Об этом в 1:40 по московскому времени 29 июля сообщил сервис «Яндекс. Расписание».
Так, во Внуково задержано четыре рейса, в Домодедово задерживаются 15 рейсов и шесть отменено, а в аэропорту Шереметьево задержано пять рейсов.
Причины указанных изменений в расписании не сообщаются.
Поздно вечером 28 июля «Газета.ру» сообщала почти о 70 задержанных и отмененных рейсах.
29 июля стало известно, что авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.