30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 30 рейсов. Об этом в 1:40 по московскому времени 29 июля сообщил сервис «Яндекс. Расписание».

Так, во Внуково задержано четыре рейса, в Домодедово задерживаются 15 рейсов и шесть отменено, а в аэропорту Шереметьево задержано пять рейсов.

Причины указанных изменений в расписании не сообщаются.

Поздно вечером 28 июля «Газета.ру» сообщала почти о 70 задержанных и отмененных рейсах.

29 июля стало известно, что авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.