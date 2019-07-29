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30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В аэропортах Москвы отменили и задержали 30 рейсов. Об этом в 1:40 по московскому времени 29 июля сообщил сервис «Яндекс. Расписание».

Так, во Внуково задержано четыре рейса, в Домодедово задерживаются 15 рейсов и шесть отменено, а в аэропорту Шереметьево задержано пять рейсов.

Причины указанных изменений в расписании не сообщаются.

Поздно вечером 28 июля «Газета.ру» сообщала почти о 70 задержанных и отмененных рейсах.

29 июля стало известно, что авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.

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