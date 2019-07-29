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Большая кольцевая линия московского метро будет запущена в 2022-2023 годах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Большая кольцевая линия (БКЛ) столичного метрополитена будет запущена в 2022–2023 годах. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

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Отмечается, что 60% тоннелей уже готовы и до начала 2021 года проход тоннелей полностью закончится. А на само строительство станций вместо нормативных 3 лет у подрядчиков уходит 1,5–2 года.

«Поэтому вероятность замкнуть всё кольцо в 2022–2023 годах составляет 100%», — цитирует издание Хуснуллина.

20 марта сообщалось, что Каховскую линию Московского метрополитена в этом году начнут соединять с БКЛ. Это самая короткая линия, состоящая всего из трех станций — «Каховская», «Варшавская» и «Каширская». Реконструкцию планируют завершить к концу 2020 года.

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