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Психологи назвали лучший день для выхода на работу после отпуска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Психологи рассказали, когда лучше всего выходить на работу после отпуска. Об этом 28 июля сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По словам специалистов, меньше всего стресса сотрудник будет испытывать, если выход на работу совпадает с серединой недели. Поэтому они рекомендуют начинать рабочую неделю со среды.

«До выхода на работу желательно два-три дня провести дома, прийти в себя, побыть в привычной обстановке», — отметили психологи.

Кроме того, они подчеркнули, что на первые дни лучше не составлять для себя слишком сложную программу, а скорейшей адаптации помогут впечатления, которые надо разделить с коллегами.

25 июля специалисты рассказали о плюсах работы в летнее время.

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