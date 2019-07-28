Возбуждено дело после гибели женщины на реке в Пскове

По факту гибели человека после наезда катера в Пскове возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Трагедия произошла 27 июля в акватории реки Волхов, где плавали две женщины.

Неустановленный катер наехал на одну из них. Пострадавшая 1965 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе руководителя Псковского следственного отдела на транспорте, следователей и криминалистов. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Ведутся разыскные мероприятия по установлению катера и судоводителя, допустившего наезд. Расследование уголовного дела продолжается.