Прямой эфир

Возбуждено дело после гибели женщины на реке в Пскове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По факту гибели человека после наезда катера в Пскове возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Трагедия произошла 27 июля в акватории реки Волхов, где плавали две женщины.

Неустановленный катер наехал на одну из них. Пострадавшая 1965 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе руководителя Псковского следственного отдела на транспорте, следователей и криминалистов. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Ведутся разыскные мероприятия по установлению катера и судоводителя, допустившего наезд. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Девятилетний ребенок утонул в Алтайском крае
Катер с пассажирами врезался в баржу на Телецком озере

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017