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ФБР назначило награду за информацию о «розовой бандитке»

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Фото: twitter.com/FBI Charlotte (@FBICharlotte)
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В США назначили награду в $10 тыс. тому, кто предоставит какую-либо информацию о «розовой бандитке», которая ограбила уже четыре банка. Об этом 28 июля сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление Федерального бюро расследований США (ФБР).

По словам следователей, в двух из четырех случаев, произошедших за последнюю неделю, молодая женщина имела при себе розовую сумочку. Именно аксессуар и стал причиной такого прозвища.

Все ограбления были совершены в трех штатах на Восточном побережье США: Пенсильвания, Делавэр и Северная Каролина. При этом они происходили по одинаковой схеме: грабительница подходила к окошку в банке и просто показывала сотруднику записку с требованием выдать ей денежные средства.

Правоохранители не предоставили информацию о количестве похищенных ею денег.

20 июля стало известно, что в Москве водитель такси украл у гостя столицы 55 тыс. рублей.

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