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Макгрегор использовал запрещенный прием в бою с Нурмагомедовым

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Фото: Global Look Press/SMG/ZUMAPRESS
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Экс-чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор признал, что в бою с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым использовал запрещенный прием. Об этом он написал в своем профиле в Twitter в воскресенье, 28 июля.

«(Рефери поединка Дину) Хербу стоило внимательнее изучить эпизод из первого раунда, когда я нанес ему удар коленом в партере», — написал спортсмен.

Макгрегор пояснил, что сделал удар коленом в глазницу Нурмагомедова, однако ирландец был изобретателен, отчего не был наказан.

6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде в рамках турнира UFC 229 и защитил титул чемпиона.

После боя он выпрыгнул из клетки, спровоцировав массовую драку. В ней приняли участие оба соперника и члены их команд. Макгрегора оставили без боев на шесть месяцев и назначили штраф в $50 тыс.

29 января атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала россиянина на девять месяцев. Также спортсмена обязали выплатить $500 тыс. штрафа.

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