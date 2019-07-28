Стал известен маршрут сбитых в Ливии украинских Ил-76

Самолеты Ил-76, сбитые ВС Ливии, перевозили оружие в страну — участницу конфликта в Ливии. Об этом сообщило «РИА Новости» в воскресенье, 28 июля.

Воздушные суда направлялись в Арабские Эмираты.

Ранее стало известно, что в результате удара сил правительства национального единства по аэропорту Аль-Джурфа были подбиты два самолета Ил-76 компании Alfa Air. В результате инцидента погиб пилот одного из самолетов.

Воздушные суда принадлежат киевской авиакомпании Europa Air. Согласно реестру воздушных судов, фирме принадлежат пять Ил-76.

В апреле 2018 года силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили, что сбили самолет-истребитель в районе Вади ар-Раби, который расположен к югу от столицы Ливии Триполи.