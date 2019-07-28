«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока

Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока. Как сообщает «Интерфакс», магистраль, приостановившая работу утром 16 июля, должна была заработать только 30 июля, однако поставки газа возобновились уже 26 числа.

За время остановки были проведены все запланированные регламентные работы по техобслуживанию механических компонентов, а также по тестированию автоматических систем газопровода.

«План по всем необходимым техническим работам был заблаговременно скоординирован со всеми партнерами, расположенным выше и ниже по потоку», — сказано в сообщении оператора проекта Nord Stream AG.

Как сообщает в воскресенье, 28 июля, «РИА Новости», в связи с возобновлением работы газопровода снизился объем транспортировки газа через территорию Украины. Об этом свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Работы по техническому обслуживанию газопровода осуществляются ежегодно и являются основой сохранения работы двух его ниток течение проектного срока службы, составляющего не менее 50 лет.