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Синоптики анонсировали рекордное похолодание июля

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Вторник, 30 июля, и среда, 31 июля, станут самыми холодными днями месяца. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные центра погоды «Фобос» в воскресенье, 28 июля.

«Вторник и особенно среда, в тылу циклона, станут самыми пасмурными, дождливыми, ветреными и холодными днями недели и месяца. В темное время суток воздух остынет до 4–9 градусов, в дневное время — от +9 до +14, что напоминает по климату конец сентября – начало октября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во второй половине недели атмосферное давление начнет расти, осадки будут реже, а температура воздуха повысится. Утром погода будет на уровне 8–13 градусов, в пятницу ожидается 15–20 градусов днем, а в выходные — 17–22 градуса. Последние показатели соответствуют средней норме для августа за последние годы.

Ранее суббота, 27 июля, стала самым жарким днем июля. Термометры на станции на ВДНХ поднялись до +28,8 градуса.

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