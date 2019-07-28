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Партия Зеленского предожила заменить госадминистрации префектурами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» предложила упразднить госадминистрации, заменив их префектурами. О соответствующей реформе сообщил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

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«Реформа предусматривает расширение полномочий власти местного уровня и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации», — сказал политик в интервью украинскому изданию «Левый берег».

По его словам, при наличии префректур в «мощном районном уровне нет сильной нужды», пишет «Газета.ru».

В партии допускают, что досрочные местные выборы состоятся уже этой осенью. В результате на Украине произойдет смена мэров и депутатов городских и областных советов.

26 июля Центральная избирательная комиссия Украины огласила итоги досрочных выборов в Верховную раду. По данным ЦИК, «Слуга народа» победила, набрав 43,16% голосов. Также парламент прошли четыре политические силы: «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко, «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.

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