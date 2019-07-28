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Израиль отчитался о секретных испытаниях системы ПРО на Аляске

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Фото: REUTERS/Israel Ministry of Defense
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Израиль провел на Аляске серию испытаний противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter в воскресенье, 28 июля.

«За последние несколько недель мы провели три секретных испытания «Хец-3». Эти эксперименты проводились на Аляске в США в полном сотрудничестве с нашим великим союзником — Соединенными Штатами. Они оказались невообразимо успешными», — написал Нетаньяху.

Израильский премьер-министр отметил, что новая разработка успешно перехватила баллистические ракеты за пределами атмосферы на невиданных для израильских ВС ранее высотах и скоростях.

Предыдущие испытания «Хец-3» проводились Израилем и США в феврале 2018 года. В конструкции данного комплекса реализован принцип hit-to-kill, который предполагает уничтожение цели непосредственным попаданием боевой части противоракеты. По мнению экспертов, использовать «Хец-3» можно и для уничтожения спутников.

Ранее, 25 июля, КНДР провела испытания двух снарядов неизвестного типа. Позже в Японии заявили, что запущенными ракетами были улучшенные версии баллистической ракеты малой дальности KN-23.

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