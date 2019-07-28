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СМИ заподозрили окружение нардепа Пашинского в причастности к убийству

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Фото: ТАСС/Михаил Маркив
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Окружение народного депутата Украины Сергея Пашинского заподозрили в причастности к убийству. Подозрения появились после того, как в Житомирской области полицейские нашли труп 23-летнего Ильи Обихода, передает телеканал ТСН.

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Сообщается, что молодой человек принадлежал к криминальной среде и носил прозвище Француз. Его объявили в розыск как без вести пропавшего в конце июня. Выяснилось, что он был подозреваемым в убийстве, совершенном в марте 2018 года в одном из развлекательных заведений города Коростеня. Также он был фигурантом уголовного производства, которое касалось нарушений избирательного законодательства.

Правоохранители проверяют ряд версий в связи с убийством, в частности версию о причастности Обихода к махинациям во время избирательной кампании. В СМИ появилась информация, что он занимался поиском однофамильцев одного из нардепов, чтобы зарегистрировать на его округе клонов. Таковых было двое, и оба они впоследствии снялись с выборов.

Пашинский свою причастность к указанным событиям отрицает, передает «Газета.ru».

«Меня привязывают к какому-то убийству якобы человека моего конкурента на выборах на Житомирщине. О всех правонарушениях на выборах я сообщал в окружную избирательную комиссию и территориальные органы Национальной полиции. По моим заявлениям действительно возбуждено два уголовных дела», — рассказал он, добавив, что никакого Француза не знает.

В мае сообщалось, что глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Сергей Пашинский может стать фигурантом одного из уголовных дел в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко.

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