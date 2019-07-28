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Муж актрисы из «Брестской крепости» рассказал подробности ее гибели

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Фото: Соцсети
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Петр Маркелов, муж белорусской актрисы и режиссера Вероники Никоновой, которая погибла на Аляске, рассказал об обстоятельствах ее смерти во время свадебного путешествия по Аляске в интервью изданию «Комсомольская правда» в воскресенье, 28 июля.

По его словам, инцидент произошел во время перехода через реку Текланику. Маркелов перешел ее первым. Он отметил, что очень устал из-за сильного течения.

«Я понимал, что если я устал, то Ника еще больше устанет. Через реку было плохо слышно. У меня были сомнения по поводу того, нужно ли обвязываться веревкой так, как это сделала Ника», — рассказал он.

Маркелов подчеркнул, что они с Никоновой не знали, как правильно сделать обвязку для перехода через реку. «Ника обвязала несколько раз веревку вокруг талии, другой конец с карабином, как в прошлый раз, прикрепила к основной веревке. И пошла», — пояснил муж погибшей.

Никонова на 2/5 пути начала просить супруга о помощи. По его версии, это могло быть связано с тем, что из-за течения Никонова могла не дотягиваться ногами до дна реки и от этого испытывать трудности с равновесием.

Маркелов попытался протащить жену к берегу, однако спустя некоторое время она с головой ушла под воду из-за тяжести намокшей одежды и рюкзака. Девушка около 30 секунд держала мужа за руку, после чего потеряла сознание. По его словам, всего она провела под водой около пяти минут.

Супруг Никоновой уже на берегу пытался привести ее в сознание при помощи сердечно-легочной реанимации. После неудачных попыток он накрыл девушку спальным мешком и палаткой, после чего отправился на поиски помощи. Группа спасателей прибыла к погибшей уже на утро следующего дня.

Вероника Никонова снялась в фильме «Брестская крепость» в 13 лет. Эта роль стала для нее единственной в кино. В дальнейшем она окончила театральную школу, но предпочла заниматься режиссурой. Снимала документальные фильмы и несколько лет назад уехала учиться в США.

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