СЖР выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Кара-Мурзы

Союз журналистов России (СЖР) выразил соболезнования родственникам журналиста Владимира Кара-Мурзы, скончавшегося в воскресенье, 28 июля.

«Я не был знаком с ним близко, несколько раз пересекались. Единственное, что могу сказать, что человек был яркий, талантливый. От имени Союза журналистов могу выразить соболезнования семье и близким», — цитирует главу СЖР Владимира Соловьева агентство «РИА Новости».

Ранее 28 июля Владимир Кара-Мурза-младший сообщил о смерти историка и журналиста, одного из основателей телеканала НТВ Владимира Кара-Мурзы старшего.

Кара-Мурза родился в 1959 году. С 1992 года работал на телевидении. С 1993 года был сотрудником первой в России частной телекомпании НТВ. В 2001 году покинул ее. После этого работал на различных телеканалах и радиостанциях, публиковался в печатных изданиях.