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Навального отправили в больницу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Блогера Алексея Навального отправили в больницу из спецприемника, где он находится с 24 июля. Причиной стал сильный приступ аллергии.

По информации РЕН ТВ, Навального отправили в московскую больницу № 64.

24 июля Навального арестовали на 30 суток за призывы выйти 27 июля на несанкционированную акцию. Сам Навальный заявил, что на заседании в качестве доказательств были представлены только копии его страницы в Facebook, где он якобы не размещал никаких призывов. Помимо этого, он попросил отсрочить исполнение приговора, поскольку хочет посетить концерт группы Rammstein, который состоится 29 июля.

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