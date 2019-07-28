Блогера Алексея Навального отправили в больницу из спецприемника, где он находится с 24 июля. Причиной стал сильный приступ аллергии.

По информации РЕН ТВ, Навального отправили в московскую больницу № 64.

24 июля Навального арестовали на 30 суток за призывы выйти 27 июля на несанкционированную акцию. Сам Навальный заявил, что на заседании в качестве доказательств были представлены только копии его страницы в Facebook, где он якобы не размещал никаких призывов. Помимо этого, он попросил отсрочить исполнение приговора, поскольку хочет посетить концерт группы Rammstein, который состоится 29 июля.